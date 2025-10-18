Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 14:39

Танкер подал сигнал бедствия после взрыва на борту

Танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия у берегов Йемена

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия после взрыва на борту, передает Reuters. Танкер находится в 60 морских милях к югу от йеменского города Ахвар.

По предварительной информации, экипаж сообщил об эвакуации. В Аденском заливе началась поисково-спасательная операция. На данный момент причины взрыва не раскрываются.

Ранее вертолет пожарной службы упал в пруд при тушении жилого дома на северо-западе Франции. Катастрофа произошла во время маневра по забору воды. Экипаж сумел самостоятельно выбраться из вертолета и не пострадал.

До этого в Черном море затонуло грузовое судно Eileen, следовавшее из Турции на Украину. На его борту находились десять украинских моряков, все они были спасены. В операции участвовали Болгария, Турция и Румыния. Причины крушения устанавливаются.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Республики Корея открыли предупредительный огонь в сторону торгового судна из КНДР. Южнокорейское военное командование сообщило, что судно незаконно пересекло границу в акватории Желтого моря.

корабли
Йемен
судна
танкеры
