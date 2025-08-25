Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Противопожарный вертолет не долетел до пункта назначения во Франции

BFMTV: во Франции потерпел крушение противопожарный вертолет во время сбора воды

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Вертолет пожарной службы потерпел крушение во время тушения пожара жилого дома на северо-западе Франции, упав в близлежащий пруд, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на местную префектуру. Инцидент произошел в коммуне Роспордан.

Во время маневра по забору воды для тушения огня вертолет упал в водоем. Все члены экипажа смогли самостоятельно эвакуироваться и не пострадали, отмечает телеканал.

Ранее пилот вертолета Robinson умер из-за сердечного приступа во время перелета на Камчатке. Перед этим он сумел посадить воздушное судно на вулкан Крашенинникова и ждал помощи.

Также сообщалось, что в Казахстане во время планового перелета пропал военный вертолет EC145. Судно исчезло с радаров в Алма-Атинской области. На поиски отправили команды специалистов из Минобороны и МЧС. Также к месту вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Кроме того, пропал с радаров вертолет Ми-8, вылетевший из Охотска в Магадан. Обломки воздушного судна были обнаружены в районе мыса Гадикан. По предварительным данным, аварийный радиомаяк не активировался, а экипаж не передавал сигнал бедствия. Позже следователям удалось изъять фрагменты речевого самописца и параметрического регистратора.

вертолеты
пожары
Франция
происшествия
