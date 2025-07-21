Следователи нашли «подсказки» о причинах крушения Ми-8 под Хабаровском

Следователи нашли «подсказки» о причинах крушения Ми-8 под Хабаровском Фрагменты речевого самописца нашли на месте крушения Ми-8 под Хабаровском

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ изъяли важные элементы бортового оборудования с места катастрофы вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Среди них фрагменты речевого самописца и параметрического регистратора.

Изъяты регистратор параметров полета, фрагменты речевого самописца, аварийного радиомаяка, блок системы диагностирования и контроля, предназначенный для анализа работы летательного аппарата и двигателя, — сообщили в следственном управлении.

Вертолет, выполнявший перелет из Охотска в Магадан после ремонта, пропал 14 июля с пятью людьми на борту. Обломки воздушного судна были обнаружены в районе мыса Гадикан. По предварительным данным, аварийный радиомаяк не активировался, а экипаж не передавал сигнал бедствия.

В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс экспертиз, которые должны установить причины катастрофы. Все находившиеся на борту вертолета погибли. Расследование продолжается.

Ранее в Сети появились кадры с места крушения Ми-8. На видео показаны темные фрагменты на склоне горы. Судя по обломкам, летательное средство разбилось и сгорело.