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21 июля 2025 в 06:16

Следователи нашли «подсказки» о причинах крушения Ми-8 под Хабаровском

Фрагменты речевого самописца нашли на месте крушения Ми-8 под Хабаровском

Ми-8 Ми-8 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ изъяли важные элементы бортового оборудования с места катастрофы вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Среди них фрагменты речевого самописца и параметрического регистратора.

Изъяты регистратор параметров полета, фрагменты речевого самописца, аварийного радиомаяка, блок системы диагностирования и контроля, предназначенный для анализа работы летательного аппарата и двигателя, — сообщили в следственном управлении.

Вертолет, выполнявший перелет из Охотска в Магадан после ремонта, пропал 14 июля с пятью людьми на борту. Обломки воздушного судна были обнаружены в районе мыса Гадикан. По предварительным данным, аварийный радиомаяк не активировался, а экипаж не передавал сигнал бедствия.

В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс экспертиз, которые должны установить причины катастрофы. Все находившиеся на борту вертолета погибли. Расследование продолжается.

Ранее в Сети появились кадры с места крушения Ми-8. На видео показаны темные фрагменты на склоне горы. Судя по обломкам, летательное средство разбилось и сгорело.

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