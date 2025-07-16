В МЧС раскрыли судьбу экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ми-8 МЧС: выживших после крушения вертолета в Хабаровском крае нет

При крушении вертолета в Хабаровском крае никто не выжил, сообщили в пресс-службе МЧС России со ссылкой на Росавиацию. Спасатели обследуют место крушения и обломки Ми-8 для установления обстоятельств авиакатастрофы.

По информации Росавиации, выживших нет. Спасатели МЧС России вместе с представителями следственных органов проведут обследование места крушения, обломков воздушного судна и поиск бортовых самописцев для установления обстоятельств авиакатастрофы, — говорится в сообщении.

Ранее в оперативных службах сообщили, что на борту пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8 находились три члена экипажа и два техника. Вертолет должен был прилететь в Магадан в 19:00 по местному времени, однако до пункта назначения не добрался.

Позже стало известно, что вертолет обнаружен разрушенным, а экипаж, скорее всего, погиб. Летательное средство нашли в 130 километрах от Охотска.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России показало кадры с места крушения Ми-8. На видео показаны темные фрагменты на склоне горы. Судя по обломкам, летательное средство разбилось и сгорело. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.