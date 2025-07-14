Раскрыто число пассажиров на борту исчезнувшего Ми-8 На борту исчезнувшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8 находилось пять человек

Пять человек находятся на борту вертолета Ми-8 авиакомпании «Взлет», пропавшего с радаров при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По словам собеседника агентства, на поиски вылетели самолет и вертолет.

Как пояснил источник, один из вертолетов — Ми-8 — вылетел из Охотска, самолет — Ан-26 — из Магадана. Местоположение исчезнувшего Ми-8 на данный момент неизвестно. Отмечается, что экипаж в установленное время не вышел на связь.

Как уточнил Telegram-канал «112», на борту находились три члена экипажа и два техника. Вертолет должен был прилететь в Магадан в 19:00 по местному времени, однако до пункта назначения не добрался.

Ранее вертолет упал в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа утром 6 июля. По предварительным данным, все находившиеся на борту живы, с ними установлен контакт. Причины крушения неизвестны.

До этого легкомоторный самолет экстренно сел на трассу А-120 в Ленобласти рядом с деревней Таменгонт. По предварительным данным, пилотом оказался разработчик беспилотных аэротакси. Помимо него, на борту были двое, в том числе ребенок.