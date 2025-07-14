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14 июля 2025 в 11:49

«112»: вертолет Ми-8 пропал по пути из Охотска в Магадан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал «112» сообщил, что вертолет Ми-8 пропал при перелете из Охотска в Магадан на Дальнем Востоке. Как пишут авторы, на борту находились пять человек — три члена экипажа и два техника.

По данным канала, вертолет принадлежит АПК «Взлет». Авторы пишут, что он должен был прилететь в Магадан в 19:00 по местному времени (11:00 мск), однако в назначенное время на связь не вышел и до пункта назначения не добрался.

По данным «112», местоположение пропавшего борта на данный момент неизвестно. Авторы пишут, что со стороны Магадана на поиски вылетел Ан-26 «ИрАэро», а со стороны Охотска — другой Ми-8, также к операции присоединится вертолет МЧС.

Ранее департамент полиции и пограничной охраны Эстонии сообщал, что утром 6 июля вертолет упал в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа. Все находившиеся на борту остались живы, с ними был установлен контакт. Причины крушения неизвестны.

До этого легкомоторный самолет экстренно сел на трассу А-120 в Ленобласти рядом с деревней Таменгонт. По предварительным данным, пилотом оказался разработчик беспилотных аэротакси. Помимо него, на борту были двое, в том числе ребенок.

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