Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу В Ленобласти пилот экстренно посадил самолет на трассу из-за отказа двигателя

Легкомоторный самолет экстренно сел на трассу А-120 в Ленобласти рядом с деревней Таменгонт, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, пилотом оказался разработчик беспилотных аэротакси. Помимо него, на борту были двое, в том числе ребенок.

5 июля 2025 года в районе деревни Таменгонт пилот легкомоторного самолета, находившийся на борту вместе с собственником, совершил вынужденную посадку на трассу А-120, — сказано в сообщении.

Telegram-канал Mash сообщил, что самолетом управлял исполнительный директор компании «Радар ммс» Иван Анцев. Он был с 10-летним сыном. Отмечается, что самолет «Чайка Л-44М» летел с острова Валаам в деревню Гостилицы. Один из двигателей отказал, после чего Анцев принял решение об экстренной посадке.

Ранее в районе СНТ «Топограф» Читинского района Забайкальского края легкомоторный самолет ДОСААФ совершил жесткую посадку. Он сел через 16 минут после взлета. По последним данным, при ЧП пострадали 10 человек. Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое, еще у восьмерых — как средней степени тяжести.