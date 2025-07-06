Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 11:02

Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу

В Ленобласти пилот экстренно посадил самолет на трассу из-за отказа двигателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легкомоторный самолет экстренно сел на трассу А-120 в Ленобласти рядом с деревней Таменгонт, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, пилотом оказался разработчик беспилотных аэротакси. Помимо него, на борту были двое, в том числе ребенок.

5 июля 2025 года в районе деревни Таменгонт пилот легкомоторного самолета, находившийся на борту вместе с собственником, совершил вынужденную посадку на трассу А-120, — сказано в сообщении.

Telegram-канал Mash сообщил, что самолетом управлял исполнительный директор компании «Радар ммс» Иван Анцев. Он был с 10-летним сыном. Отмечается, что самолет «Чайка Л-44М» летел с острова Валаам в деревню Гостилицы. Один из двигателей отказал, после чего Анцев принял решение об экстренной посадке.

Ранее в районе СНТ «Топограф» Читинского района Забайкальского края легкомоторный самолет ДОСААФ совершил жесткую посадку. Он сел через 16 минут после взлета. По последним данным, при ЧП пострадали 10 человек. Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое, еще у восьмерых — как средней степени тяжести.

самолеты
дети
Ленинградская область
посадки
пилоты
трассы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
Военкомат подвергся атаке БПЛА в Кременчуге на Украине
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал пырнувшего ножом школьника в Сергиевом-Посаде мужчину
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Две страны нашли альтернативу «СП-2» в зоне, охраняемой ЮНЕСКО
Россияне больше не смогут получать паспорта одной из стран СНГ
В Турции забили тревогу из-за катастрофического секрета Киева
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.