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06 июля 2025 в 13:12

Вертолет рухнул в Балтийское море

Эстонское пограничное судно Эстонское пограничное судно Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вертолет упал в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа утром 6 июля, сообщает ERR со ссылкой на департамент полиции и пограничной охраны Эстонии. По предварительным данным, все находившиеся на борту живы, с ними установлен контакт. Причины крушения неизвестны.

Сигнал о ЧП поступил в центр тревоги в 11:15 по местному времени. Отмечается, что вертолет принадлежит компании Silberauto, которая также владеет дилерскими салонами по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz.

Морские спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, доставили всех семерых человек, находившихся на борту вертолета, в порт Викати, — добавили в ведомстве.

Ранее легкомоторный самолет экстренно сел на трассу А-120 в Ленобласти рядом с деревней Таменгонт. По предварительным данным, пилотом оказался разработчик беспилотных аэротакси. Помимо него, на борту были двое, в том числе ребенок.

В Забайкальском крае до этого легкомоторный самолет ДОСААФ совершил жесткую посадку. Он сел через 16 минут после взлета. По последним данным, при ЧП пострадали 10 человек. Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое, еще у восьмерых — как средней степени тяжести.

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