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16 июля 2025 в 06:00

Стала известна судьба экипажа пропавшего в Магадане вертолета

ТАСС: предварительно, экипаж пропавшего в Магадане вертолета погиб

Ми-8 Ми-8 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вертолет, пропавший на пути из Охотска в Магадан, обнаружен разрушенным, а экипаж, скорее всего, погиб, сообщили ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока. Летательное средство обнаружили в 130 километрах от населенного пункта.

Вертолет нашли разрушенным. Экипаж, скорее всего, погиб, — рассказали в ведомстве.

Ранее представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Охотского района сообщил, что вертолет Ми-8 не подавал сигнала бедствия. По его словам, погода в районе происшествия была нормальная.

До этого в оперативных службах информировали, что на борту пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8 находилось пять человек. Как уточнил Telegram-канал «112», на борту находились три члена экипажа и два техника. Вертолет должен был прилететь в Магадан в 19:00 по местному времени, однако до пункта назначения не добрался.

Также сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) вертолет Ми-8 авиакомпании АЛРОСА совершил вынужденную посадку в 26 километрах от Ленска. Инцидент произошел 14 июля в 16:00 по местному времени (10:00 мск) во время выполнения лесоавиационных работ. Никто не пострадал.

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