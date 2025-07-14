Стали известны подробности о пропавшем на Дальнем Востоке Ми-8 Пропавший на Дальнем Востоке вертолет Ми-8 не подавал сигнала бедствия

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Взлет», пропавший с радаров при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан, не подавал сигнала бедствия, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Охотского района. По его словам, погода в районе происшествия нормальная.

В 17.30 (10.30 мск) пропал при перелете из Охотска. Не подавал сигнал бедствия. Погода — пасмурно, без осадков, — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что на борту находились только члены экипажа. По его словам, на поиски вертолета вылетели два воздушных судна.

Ранее в оперативных службах сообщили, что на борту пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8 находились пять человек. Как уточнил Telegram-канал «112», на борту находились три члена экипажа и два техника. Вертолет должен был прилететь в Магадан в 19:00 по местному времени, однако до пункта назначения не добрался.

До этого вертолет упал в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа утром 6 июля. По предварительным данным, все находившиеся на борту живы, с ними установлен контакт. Причины крушения неизвестны.