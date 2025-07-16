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16 июля 2025 в 08:25

Появились кадры с места крушения Ми-8 на Дальнем Востоке

СК опубликовал видео с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае

Ми-8 Ми-8 Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России показал кадры с места крушения вертолета Ми-8, который исчез по пути из поселка Охотск в Хабаровском крае в Магадан. На видео, опубликованном пресс-службой ведомства, показаны темные обломки на склоне горы.

Фрагменты вертолета обнаружили в 130 километрах к северо-востоку от Охотска. Судя по обломкам, летательное средство разбилось и сгорело. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.

Вертолет Ми-8, вылетевший из Охотска в Магадан, пропал с радаров 14 июля. В оперативных службах информировали, что на борту находилось пять человек. Как уточнил Telegram-канал «112», в их числе были три члена экипажа и два техника. Вертолет должен был прилететь в Магадан в 19:00 по местному времени, однако до пункта назначения не добрался. Все люди, находившиеся на борту, предварительно, погибли.

Также сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) вертолет Ми-8 авиакомпании АЛРОСА совершил вынужденную посадку в 26 километрах от Ленска. Инцидент произошел 14 июля в 16:00 по местному времени (10:00 мск) во время выполнения лесоавиационных работ. Никто не пострадал.

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