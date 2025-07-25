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25 июля 2025 в 13:51

В Казахстане бесследно пропал военный вертолет

Минобороны Казахстана: в Алматинской области пропал военный вертолет EC-145

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане во время планового перелета пропал военный вертолет EC-145, сообщает Минобороны республики. Судно исчезло с радаров в Алматинской области.

В Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа, — говорится в сообщении.

На поиски отправили команды специалистов из Минобороны и МЧС. Также к месту вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее пропал с радаров вертолет Ми-8, вылетевший из Охотска в Магадан. Обломки воздушного судна были обнаружены в районе мыса Гадикан. По предварительным данным, аварийный радиомаяк не активировался, а экипаж не передавал сигнал бедствия. Позже следователям удалось изъять фрагменты речевого самописца и параметрического регистратора.

До этого в Сети появились кадры с места крушения Ми-8. На видео показаны темные фрагменты на склоне горы. Фрагменты вертолета обнаружили в 130 километрах к северо-востоку от Охотска.

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