08 августа 2025 в 10:00

Пилот вертолета внезапно скончался во время полета

Пилот вертолета умер из-за сердечного приступа во время перелета на Камчатке

Вертолет Robinson Вертолет Robinson Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Пилот вертолета Robinson умер из-за сердечного приступа во время перелета на Камчатке, сообщает Telegram-канал SHOT. Перед этим он сумел посадить воздушное судно на вулкан Крашенинникова и ждал помощи.

Сначала пилоту резко стало плохо с сердцем, в связи с этим он принял решение о посадке и сообщил о своем состоянии. Параллельно готовился вылет санитарной авиации. Однако за это время состояние мужчины стало хуже и он скончался. По предварительной информации, на борту были пассажиры.

Ранее сообщалось, что сербский министр государственных инвестиций Дарко Глишич пережил инсульт во время прямого эфира утренней программы на телеканале Pink. Соответствующие кадры опубликованы в Сети. У чиновника скривилось лицо, но ведущие не сразу осознали, что с ним происходит. Инцидент произошел 5 августа.

Врач Александр Муравец ранее заявил, что употребление пива в жаркую погоду вызывает обезвоживание и увеличивает вязкость крови. По его словам, это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводит к инсультам и инфарктам.

