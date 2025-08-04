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04 августа 2025 в 10:23

Терапевт перечислила самые опасные напитки в жаркую погоду

Терапевт Кириченко заявила, что напитки с кофеином усиливают обезвоживание

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Напитки с кофеином, в том числе кофе и некоторые сладкие газировки, могут усилить обезвоживание в знойные дни, заявила LIFE.ru терапевт Алина Кириченко. Она отметила, что кофеин сужает кровеносные сосуды и повышает артериальное давление.

Кофеин обладает мочегонным эффектом, усиливая диурез и способствуя более интенсивному выведению жидкости. При температуре воздуха выше +30 °C организм и так теряет много жидкости через потоотделение. Стимуляция диуреза дополнительно увеличивает потери воды, — предупредила Кириченко.

Кроме того, в газировке есть фосфорная кислота и другие агрессивные компоненты. По словам терапевта, они оказывают раздражающее действие на слизистую желудка и существенно увеличивают нагрузку на почки. В сочетании с кофеином и сахаром эти компоненты в разы повышают риск развития мочекаменной болезни, предупредила врач.

Врач Александр Муравец ранее заявил, что употребление пива в жаркую погоду вызывает обезвоживание и увеличивает вязкость крови. По его словам, это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводит к инсультам и инфарктам.

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