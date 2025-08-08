Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 09:05

Инсульт у европейского министра в прямом эфире попал на видео

Министр госинвестиций Сербии пережил инсульт в прямом эфире телевидения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сербский министр государственных инвестиций Дарко Глишич пережил инсульт во время прямого эфира утренней программы на телеканале Pink, соответствующие кадры опубликованы в Сети. У чиновника скривилось лицо, но ведущие не сразу осознали, что с ним происходит. Инцидент произошел 5 августа.

Также министру стало трудно говорить, часть лица онемела. Ведущие спросили, все ли хорошо, и поначалу Глишич пытался их успокоить, но в конце концов чиновника пришлось экстренно госпитализировать.

По информации медиков, в настоящее время состояние министра оценивается как тяжелое. В больницу к нему приехал сербский президент Александр Вучич. По данным местных СМИ, Глишич является одним из наиболее близких к главе государства людей.

Ранее сообщалось, что во время медицинского обследования у американского президента Дональда Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, это доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет.

