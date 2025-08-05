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05 августа 2025 в 15:56

Самый преданный соратник Вучича перенес инсульт в прямом эфире

Соратник Вучича министр Дарко Глишич перенес инсульт в прямом эфире

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министр государственных инвестиций и председатель исполнительного совета Сербской прогрессивной партии Дарко Глишич перенес инсульт во время утреннего эфира на телеканале Pink TV, сообщает сербское издание Večernje novosti. По его данным, политику провели операцию, на данный момент он находится без сознания.

Издание отмечает, что Глишич — самый преданный и близкий соратник президента страны Александра Вучича, который лично приехал в больницу, чтобы его проведать. Политик находится в национальном клиническом центре в отделении шоковой терапии, куда его перевели после экстренной операции. Как говорится в материале, следующие 24 часа имеют решающее значение.

Глава сербского Минздрава Златибор Лончар заявил, что ситуация крайне тяжелая. Он подчеркнул, что врачи делают все возможное, чтобы спасти Глишича.

Ранее сообщалось, что во время медобследования у президента США Дональда Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, это доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет.

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