У Трампа обнаружено серьезное заболевание

Во время медобследования у президента США Дональда Трампа выявили хроническую венозную недостаточность, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, трансляция с которого велась на YouTube-канале резиденции администрации Штатов. По ее словам, это доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет.

Была выявлена хроническая венозная недостаточность — доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет, — отметила Ливитт.

Пресс-секретарь добавила, что последнее время Трамп ощущал отечность в ногах, а на ладони появлялись небольшие синяки после частых рукопожатий. При этом все результаты обследования были в пределах возрастной нормы, уточнила Ливитт.

Также была проведена эхокардиограмма, которая подтвердила нормальную структуру и работу сердца. Признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системных заболеваний не выявлено, — заключила она.

Ранее Трамп заявлял, что первая леди США Мелания Трамп очень нейтральна в вопросе конфликта на Украине. Также республиканец отметил умственные способности жены. Он добавил, что его супруга похожа на него в одном вопросе. По утверждению Трампа, «она хотела бы, чтобы люди перестали умирать».