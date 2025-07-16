Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 13:16

«Очень умная»: Трамп высказался о влиянии супруги на его взгляды по Украине

Трамп отметил ум и нейтральность своей супруги в отношении к украинскому кризису

Дональд и Мелания Трамп Дональд и Мелания Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Первая леди США Мелания Трамп очень нейтральна, заявил американский лидер Дональд Трамп, слова которого передает The New York Post. Также республиканец отметил умственные способности жены.

Она очень умная. Она очень нейтральна, — сказал глава государства.

Он добавил, что его супруга похожа на него в одном вопросе. По утверждению Трампа, «она хотела бы, чтобы люди перестали умирать».

Ранее издание The Times написало, что Мелания Трамп повлияла на решение хозяина Белого дома о поставках вооружений ВСУ. По словам британских аналитиков, родившаяся в бывшей Югославии супруга американского лидера регулярно напоминает мужу о российских авиаударах. Как указала автор книги о первой леди Мэри Джордан, республиканец прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если они ему очень близки или если их фамилия Трамп.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре похвалил первую леди США. По словам главы Белого дома, его российский коллега считает, что Мелания пользуется большим уважением в РФ.

США
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звездный российский игрок НХЛ хочет вернуться в Россию
ФАС вынесла предупреждение одной авиакомпании за поборы с пассажиров
Утопающая в цветах могила Юрия Мороза попала на видео
Погода в Москве в четверг, 17 июля: ждать ли аномальную жару и грозы
Врач предупредила об опасности фастфуда летом
Израильские военные атаковали въезд в Генштаб Сирии в Дамаске
Ректор раскрыл, как детализация диплома повлияет на шансы выпускников вузов
Военэксперт ответил, как Украина сможет тайно применять ракеты Taurus
Беременные студентки будут получать повышенное пособие
В ГД осудили запрет георгиевской ленточки на международных соревнованиях
«Сапсаны» могут перенаправить в Минск и Нижний Новгород
Онищенко ответил, ждать ли эпидемии менингита в России
МИД Китая ответил на угрозы НАТО из-за России
Локальные поставщики против крупных сетей: где выгоднее покупать топливо
Нардеп Гриб объяснила, почему Киеву не помогут поставки Запада
Без варки! Белая смородина в сиропе на зиму
В РПЦ отреагировали на скандал с отсутствием крестов на сувенирах
В Махачкале расстреляли чемпиона MMA: что известно, мотив, кого подозревают
В российских регионах могут ввести различные ставки по ипотеке
Британия не пускает беженцев с Украины, называя страну безопасной
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.