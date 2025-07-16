«Очень умная»: Трамп высказался о влиянии супруги на его взгляды по Украине

«Очень умная»: Трамп высказался о влиянии супруги на его взгляды по Украине Трамп отметил ум и нейтральность своей супруги в отношении к украинскому кризису

Первая леди США Мелания Трамп очень нейтральна, заявил американский лидер Дональд Трамп, слова которого передает The New York Post. Также республиканец отметил умственные способности жены.

Она очень умная. Она очень нейтральна, — сказал глава государства.

Он добавил, что его супруга похожа на него в одном вопросе. По утверждению Трампа, «она хотела бы, чтобы люди перестали умирать».

Ранее издание The Times написало, что Мелания Трамп повлияла на решение хозяина Белого дома о поставках вооружений ВСУ. По словам британских аналитиков, родившаяся в бывшей Югославии супруга американского лидера регулярно напоминает мужу о российских авиаударах. Как указала автор книги о первой леди Мэри Джордан, республиканец прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если они ему очень близки или если их фамилия Трамп.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре похвалил первую леди США. По словам главы Белого дома, его российский коллега считает, что Мелания пользуется большим уважением в РФ.