11 октября 2025 в 20:28

Хашбраун из картошки: готовим драники по-американски без муки и яиц

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хашбраун из картошки — это американская версия картофельных оладий, главное отличие которых заключается в уникальном составе: для их приготовления не нужны ни мука, ни яйца. Именно это и является их главным преимуществом — вы получаете чистый, насыщенный вкус жареного картофеля с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри.

Чтобы приготовить драники по-американски без яиц и муки очистите и натрите на крупной терке 500 г картофеля. Чтобы масса не потемнела, добавьте к ней 1 небольшую натертую луковицу. Самый важный этап — тщательно отжать натертый картофель от лишнего сока через марлю или сито. Чем лучше вы это сделаете, тем хрустящее получатся хашбрауны. Посолите массу, добавьте специи по вкусу и перемешайте. Сформируйте из картофельной массы тонкие лепешки толщиной около 0,5–1 см и обжаривайте их на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки.

Подавайте горячими, чтобы в полной мере насладиться контрастом текстур. Вкус получается насыщенным: хрустящая корочка снаружи и мягкая картофельная структура внутри.

Ранее стало известно, как приготовить кубанские сырники с чесноком: простой рецепт вкуснятины для завтраков и сытной закуски.

500 г картофеля
1 луковица
соль, специи
Очистите и натрите на крупной терке 500 г картофеля. Чтобы масса не потемнела, добавьте к ней 1 небольшую натертую луковицу.
Самый важный этап — тщательно отжать натертый картофель от лишнего сока через марлю или сито. Чем лучше вы это сделаете, тем хрустящее получатся хашбрауны.
Посолите массу, добавьте специи по вкусу и перемешайте.
Сформируйте из картофельной массы тонкие лепешки толщиной около 0,5–1 см и обжаривайте их на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки.
