Кириленко назвал сильнейшего российского баскетболиста за последние 15 лет

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в беседе с «Чемпионатом» назвал Алексея Шведа лучшим баскетболистом страны за последние 15 лет. Он отметил, что из-за возраста в большей степени все зависит от текущей формы игрока.

Швед — молодец! Подписал контракт с УНИКСом, и первая игра — сразу дабл-дабл. Я фанат Алексея, он великолепный игрок. За последние 10-15 лет — лучший в России. Играть он умеет, а дальше все зависит от того, в какой форме он находится — все-таки возраст дает о себе знать, — заявил Кириленко.

Ранее американский защитник УНИКСа Пэрис Ли в ходе общения с корреспондентом NEWS.ru заявил, что ему нравится в Единой лиге ВТБ. Спортсмен признался, что действительно наслаждается игрой в России.

До этого спортивный комментатор Сергей Тараканов выразил уверенность в хороших шансах Егора Демина закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По его оценке, таланта российского защитника достаточно для того, чтобы в перспективе стать как минимум игроком ротации.