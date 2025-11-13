Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:49

Кириленко назвал сильнейшего российского баскетболиста за последние 15 лет

Кириленко: лучший баскетболист России последних 15 лет — Алексей Швед

Алексей Швед Алексей Швед Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в беседе с «Чемпионатом» назвал Алексея Шведа лучшим баскетболистом страны за последние 15 лет. Он отметил, что из-за возраста в большей степени все зависит от текущей формы игрока.

Швед — молодец! Подписал контракт с УНИКСом, и первая игра — сразу дабл-дабл. Я фанат Алексея, он великолепный игрок. За последние 10-15 лет — лучший в России. Играть он умеет, а дальше все зависит от того, в какой форме он находится — все-таки возраст дает о себе знать, заявил Кириленко.

Ранее американский защитник УНИКСа Пэрис Ли в ходе общения с корреспондентом NEWS.ru заявил, что ему нравится в Единой лиге ВТБ. Спортсмен признался, что действительно наслаждается игрой в России.

До этого спортивный комментатор Сергей Тараканов выразил уверенность в хороших шансах Егора Демина закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По его оценке, таланта российского защитника достаточно для того, чтобы в перспективе стать как минимум игроком ротации.

Россия
спорт
баскетбол
Алексей Швед
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молочно-кофейное желе: простой десерт с желатином, который покорит всех
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.