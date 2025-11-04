Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 15:00

Корейские драники с обалденным соусом: картофельные биточки по этому рецепту получаются удивительно вкусными, а готовить проще простого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Корейские драники с обалденным соусом: картофельные биточки по этому рецепту получаются удивительно вкусными, а готовить проще простого. Попробуйте корейские драники — их секрет в особой нарезке: картошка, настроганная на корейской тёрке, придаёт блюду удивительную текстуру — хрустящую снаружи и нежную внутри. А пикантный соус из сметаны, соевого соуса и чеснока добавляет азиатский акцент и делает вкус ярче.

Для драников понадобится: 500 г картофеля, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль — 1/2 ч. л., чёрный перец — 1/4 ч. л., растительное масло для жарки. Для соуса: 100 г сметаны, 1 ст. л. соевого соуса, 1 зубчик чеснока, зелень по вкусу.

Картофель тщательно вымойте и очистите. Настрогайте на корейской тёрке тонкой длинной соломкой, сразу перекладывая в миску с холодной водой — это убережёт от потемнения. Через 5 минут откиньте на дуршлаг, хорошо отожмите влагу. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте до однородности. В сковороде разогрейте масло, выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя небольшие лепёшки. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для соуса смешайте сметану, мелкорубленый чеснок и соевый соус, добавьте нарезанную зелень. Подавайте драники горячими, дополнив соусом.

Ранее мы делились рецептом «Сырного картофана». Попробовали — и теперь даже все друзья жарят так.

картошка
картофель
драники
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
