13 ноября 2025 в 18:05

База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок

Фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в базу «Миротворца», следует из данных на сайте. Спортсменок обвиняют в публичной поддержке специальной военной операции на Украине.

Несколькими днями ранее в список попали фигуристы Петр Гуменник, призер чемпионата России, и действующий чемпион страны Владислав Дикиджи. Спортсменов обвиняют в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержке СВО. Врагом Киева стал и двукратный чемпион Паралимпийских игр по фехтованию Александр Кузюков. Ему также вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

До этого в базу попала исполнительница Виктория Лысюк, известная под псевдонимом Мэйби Бэйби. Причиной стала отправка гуманитарной помощи в зону СВО.

«Миротворец» — украинский интернет-ресурс, публикующий персональные данные людей, которых его создатели считают «угрозой безопасности страны». База неоднократно подвергалась критике за разглашение личной информации и нарушение прав человека.

