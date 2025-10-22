Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:00

Быстрый рецепт из картошки и грудки: вкуснейшие шашлычки на картофельной подушке — очень вкусно и готовится на раз-два

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый рецепт из картошки и куриной грудки: вкуснейшие шашлычки на картофельной подушке — очень вкусно и готовится на раз-два. Когда хочется сытного обеда, но времени совсем немного, этот рецепт спасет! Сочные кусочки куриной грудки, пропитанные ароматным маринадом, готовятся на мягкой картофельной подушке, сохраняя всю сочность и вкус. За полчаса на вашем столе появится настоящее домашнее лакомство, которое понравится всей семье.

Для приготовления понадобятся 1,5 кг куриного филе бедер, 7 крупных картофелин, 4 репчатых луковицы, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. лимонного сока, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. копченой паприки, соль и черный перец по вкусу, свежая зелень для подачи.

Курицу нарежьте крупными кусками и замаринуйте на пару часов с луком, чесноком, лимонным соком и специями. Картофель нарежьте тонкими кружками, выложите на противень и слегка сбрызните маслом. Куриные куски насадите на шпажки, чередуя с луком, и уложите на картофельную подушку. Запекайте 30–35 минут при 200 °C, перевернув один раз для золотистой корочки. Подавайте с зеленью и свежими овощами — картофель, пропитанный куриным соком, станет отдельным хитом обеда!

Ранее мы готовили курицу по-белорусски, которая вкуснее, чем по-французски! Чумовой рецепт с вареным яйцом и сырной шапочкой.

