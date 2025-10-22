Шарлотку больше не делаю, есть рецепт проще — осетинский яблочный пирог фэдкуджын — очень вкусный и нежный

Этот ароматный осетинский пирог с яблочной начинкой станет жемчужиной вашей домашней выпечки! Фэдкуджын — традиционный сдобный пирог, который в Осетии готовят к осенним праздникам и семейным торжествам. Нежное дрожжевое тесто с сочной яблочной начинкой и теплыми нотками корицы создает неповторимую гармонию вкусов. Пирог получается пышным, с золотистой корочкой и насыщенным фруктовым ароматом. В отличие от привычных шарлоток, фэдкуджын обладает особой структурой — тонкое тесто равномерно обволакивает начинку, сохраняя сочность яблок. Идеально подходит к чаю или молоку как в теплом, так и в холодном виде.

Приготовление

Вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 30 г дрожжей, 2 ст. л. сахара, щепотка соли; для начинки — 1 кг яблок, 100 г сахара, 2 ч. л. корицы, 50 г сливочного масла. Растворите дрожжи в теплом молоке с сахаром. Добавьте растопленное масло, яйца, муку и соль. Замесите тесто, оставьте на 1,5 часа. Яблоки нарежьте тонкими дольками, смешайте с сахаром и корицей. Разделите тесто на 2 части. Раскатайте лепешки, выложите начинку, накройте второй лепешкой, защипните края. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C. Готовый пирог смажьте маслом.

