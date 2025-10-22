Банк России раскрыл инфляционные ожидания населения

Инфляционные ожидания граждан РФ на годовой горизонт планирования остались без изменений в октябре, сообщили в Банке России со ссылкой на исследование инФОМ, которое есть на сайте регулятора. Показатель сохранился на отметке 12,6%, демонстрируя стабилизацию после снижения в предыдущем месяце.

Согласно данным мониторинга, в сентябре значение показателя уменьшилось до 12,6% — с 13,5%, зафиксированных в августе. При этом фактическая инфляция, по информации Минэкономразвития, достигла 8,08% в годовом выражении на середину октября, показав незначительный рост по сравнению с предыдущей неделей.

В министерстве прогнозируют дальнейшее замедление роста потребительских цен до 6,8% к завершению текущего года. Ожидается, что целевой показатель в 4% будет достигнут только к 2026 году. Совет директоров Банка России рассмотрит текущую ситуацию с инфляцией на предстоящем заседании 24 октября.

Ранее экономист Денис Ракша предположил, что на заседании 24 октября Центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне — 17%. По его мнению, формальных поводов для смягчения монетарной политики на сегодняшний день нет, хотя имеется «острое желание правительства и Минфина». После периода сезонного снижения цен вновь наблюдается рост инфляции, а инфляционные ожидания населения и бизнеса усиливаются, пояснил эксперт.