Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 16:44

Банк России раскрыл инфляционные ожидания населения

Банк России: инфляционные ожидания граждан сохранились на уровне 12,6% в октябре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инфляционные ожидания граждан РФ на годовой горизонт планирования остались без изменений в октябре, сообщили в Банке России со ссылкой на исследование инФОМ, которое есть на сайте регулятора. Показатель сохранился на отметке 12,6%, демонстрируя стабилизацию после снижения в предыдущем месяце.

Согласно данным мониторинга, в сентябре значение показателя уменьшилось до 12,6% — с 13,5%, зафиксированных в августе. При этом фактическая инфляция, по информации Минэкономразвития, достигла 8,08% в годовом выражении на середину октября, показав незначительный рост по сравнению с предыдущей неделей.

В министерстве прогнозируют дальнейшее замедление роста потребительских цен до 6,8% к завершению текущего года. Ожидается, что целевой показатель в 4% будет достигнут только к 2026 году. Совет директоров Банка России рассмотрит текущую ситуацию с инфляцией на предстоящем заседании 24 октября.

Ранее экономист Денис Ракша предположил, что на заседании 24 октября Центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне — 17%. По его мнению, формальных поводов для смягчения монетарной политики на сегодняшний день нет, хотя имеется «острое желание правительства и Минфина». После периода сезонного снижения цен вновь наблюдается рост инфляции, а инфляционные ожидания населения и бизнеса усиливаются, пояснил эксперт.

Россия
Центробанк РФ
инфляция
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков высказался о ловушке для России
Резкие ветра и морозилка до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Захарова сравнила главу МИД Польши с Усамой бен Ладеном
Раскрыта стоимость самого большого жилья в России
Россиянам раскрыли, стоит ли ждать снижения цен на икру перед Новым годом
В МИД РФ предупредили о возрастании ядерной угрозы
«Технологии Добра» от Совкомбанка — новый сервис для оптимизации работы с соцсетями
Законопроект об увеличении МРОТ приняли в первом чтении
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах
Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой
Разобрали на органы и кремировали? Что случилось с белоруской в Мьянме
Операторы связи пожаловались на дискриминацию в маркировке звонков
Политолог ответил, будет ли Рютте на встрече с Трампом отстаивать Украину
Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Узбекистана
Группа Аквилон задает высокие стандарты энергоэффективной недвижимости в РФ
В МЧС допустили, что пропавшая в тайге семья Усольцевых скрылась
Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах
Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные
Бузова пожаловалась на кражу своей личности
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.