Политолог раскрыл, почему именно сейчас РФ провела тренировку ядерных сил

Россия напомнила Западу о существовании ядерной триады из-за поступающих угроз, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал тонкий намек в ответ на попытки усилить эскалацию.

В первую очередь Путин все-таки решил еще раз напомнить Западу и Украине, что Россия — ядерная держава, при этом крупнейшая, обладающая полноценной ядерной триадой. А что это значит? На практике это не только то, что у нас есть ракеты где-то в шахтах или на какой-то колесной технике. Есть и тяжелые стратегические бомбардировщики, и морская составляющая. И при этом мы говорим не только о надводной части, но и на подводных лодках есть ракеты с ядерными боеголовками, — отметил Перенджиев.

Он подчеркнул, что учения ядерных сил — это продолжение заявлений Путина на Валдайском форуме, где он призвал западные страны к спокойствию, однако те, напротив, только усилили напряженность. По его словам, ранее Служба внешней разведки РФ уже обнародовала информацию о том, что НАТО активно готовится к конфликту с Москвой.

Тут еще буквально сегодня прошло сообщение, что Пентагон начал продавать оружейный плутоний якобы каким-то частным компаниям, но это же все чревато созданием грязных бомб, которые прежде всего окажутся на Украине и не только там. Звучат прямые угрозы Путину со стороны ЕС. И все это в комплексе говорит о том, что снова повысилась международная ядерная угроза и снизилась в разы международная ядерная безопасность, — добавил Перенджиев.

Политолог также предположил, что главной темой встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште станет не Украина, а вопросы международной ядерной безопасности. По его мнению, Вашингтон не только не способствует безопасности, но и усугубляет напряженность.

Ранее сообщалось, что под руководством Путина прошли масштабные учения стратегических ядерных сил, в которых приняли участие все компоненты ядерной триады. В рамках этих учений были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.