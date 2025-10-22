Военэксперт объяснил признание эффективности российского Су-35С в США

США планируют скопировать российский опыт создания боевых самолетов поколения 4++ и, чтобы обосновать это, вынуждены признавать эффективность российского оружия, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, еще одной причиной является реальная боевая эффективность истребителя Су-35С, которую он продемонстрировал в ходе СВО.

Американцы собираются пересмотреть в очередной раз концепцию создания своих самолетов и сделать ставки на истребители, которые уже проверены временем, но просто довести их до поколения 4++, то есть скопировать российский опыт. Поэтому у них идут работы по самолету F-15 по программе «Сайлент игл» и по F-18 «Супер Хорнет», — сказал Леонков.

По его словам, американцы сейчас возрождают так называемую концепцию дальнего морского воздушного боя для палубных самолетов. Для этого им как раз и нужны F-18, потому что F-35 «такой бой вряд ли смогут вести».

Но им также нужно обоснование под свои проекты, под копирование нашего опыта, поэтому и возникают публикации, рассказывающие, что у русских страшное оружие, а Вашингтону нужно срочно что-то с этим делать, — пояснил Леонков.

Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили, что российский истребитель Су-35С выполняет функции универсального боевого комплекса благодаря передовой авионике и современному вооружению. По данным корпорации, эти качества, а также исключительная маневренность позволяют Су-35С не только завоевывать господство в воздухе, но и прикрывать авиагруппы, а также наземные объекты.