22 октября 2025 в 17:00

Путин наградил редакцию KP.RU за вклад в развитие СМИ

Путин подписал указ о награждении KP.RU орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников KP.RU медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, пишет соответствующее издание. Представителей редакции отметили этой наградой за вклад в развитие СМИ и многолетнюю продуктивную работу.

В частности, медалью наградили заместителя редактора отдела внутренней политики KP.RU Валентина Алфимова, военного обозревателя Виктора Баранца и фотокорреспондента-видеооператора Владимира Веленгурина. Этого также удостоились обозреватель отдела внутренней политики Владимир Ворсобин, заместитель главного редактора Павел Садков и другие.

Ранее Путин удостоил званием заслуженного артиста России певца Александра Маршала (Минькова) орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В документе отмечается вклад музыканта в отечественную культуру и его многолетняя плодотворная деятельность.

