17 октября 2025 в 17:39

В России подскочил курс доллара

Центробанк увеличил курс доллара на 1,9 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 18 по 20 октября 2025 года официальный курс доллара США составит 80,9834 рубля, сообщается на сайте Центробанка РФ. Он увеличился на 1,9 рубля по сравнению с предыдущим значением.

Курс евро установлен на уровне 94,5835 рубля (прирост 2,5 рубля), курс китайского юаня — 11,3435 рубля (увеличение на 0,28 рубля).

Ранее стало известно, что цена тройской унции золота на бирже Comex превысила исторический максимум — $4,1 тыс. (около 333 тыс. рублей). К 13:49 мск стоимость составила $4,1006 тыс.

До этого управляющий директор Московской Биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин рассказал, что новичкам не нужен большой капитал для инвестиций. По его словам, минимальная сумма для инвестиций на некоторых ресурсах стартует от 100 рублей при покупке паев.

Между тем эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева считает, что доллар и евро больше не являются единственным способом сохранения сбережений. По ее словам, санкции и нехватка традиционных резервных валют в России подталкивают граждан к поиску альтернативных методов диверсификации активов.

