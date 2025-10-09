Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:52

Финансовый эксперт дал совет новичкам по инвестициям

Финэксперт Алутин: новичку не нужен большой капитал для инвестиций

Новичку не нужен большой капитал для инвестиций, заявил управляющий директор Московской Биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин. По его словам, переданным «Финансами Mail», минимальная сумма для инвестиций на некоторых ресурсах стартует от 100 рублей при покупке паев.

Новичку стоит начать с оценки своего риск-профиля и постановки целей. Большое заблуждение, что для инвестирования нужны крупные суммы. Не нужно бояться начать — небольшого капитала может быть достаточно для старта. Главное — это регулярные вложения, — заявил он.

Ранее эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявила, что доллар и евро больше не являются единственным способом сохранения сбережений. По ее словам, санкции и нехватка традиционных резервных валют в России подталкивают граждан к поиску альтернативных методов диверсификации активов.

