Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд Цена золота на бирже за тройскую унцию превысила $4,1 тыс.

Цена тройской унции золота на бирже Comex превысила исторический максимум — $4,1 тыс. (около 333 тыс. рублей). К 13:49 мск стоимость составила $4,1006 тыс., следует из данных онлайн-площадки.

Отмечается, что к 13:54 мск цена на золото ускорила рост. Стоимость одной тройской унции составила $4,1027 тыс.

Известно, что золото бьет исторические рекорды на бирже на протяжении нескольких месяцев. Например, 6 октября, цена тройской унции была установлена на уровне $4,00005 тыс. Однако потом она опустилась до $3,9965 тыс. (331 тыс. рублей). При этом декабрьский фьючерс на серебро стал дешевле на 0,22% и стал стоить $48,34 (чуть более 4 тыс. рублей) за тройскую унцию.

До этого научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол заявил, что мировые цены на золото продолжат бить рекорды на фоне шатдауна в США. Сигналом к падению может быть окончание кризиса в Соединенных Штатах и укрепление доллара как международной резервной валюты. Эксперт напомнил, что за любым ростом цен на активы следует коррекция стоимости, в том числе и золота.