Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 16:50

Вспышка заболеваний в российском доме престарелых закончилась трагедией

Пожилая женщина умерла после заражения коронавирусом в пансионате в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая женщина скончалась от коронавируса, заразившись в частном пансионате для престарелых в Севастополе, пишет Telegram-канал «Mash на волне». Проверка учреждения выявила многочисленные нарушения санитарных норм, которые, по предварительной оценке, стали причиной распространения COVID-19 и последующего летального исхода.

О смерти пенсионерки из пансионата «Забота» в больнице Роспотребнадзор сообщил еще 17 октября. На тот момент в учреждении проживали 64 постояльца и работали восемь сотрудников. Медицинское обслуживание пожилых людей осуществляла частная клиника на основании договора, при этом последний плановый осмотр всех проживающих проводился 7 октября.

Проведенное расследование установило серьезные отступления от санитарных правил. Директор пансионата «Забота» отказался от комментариев и общения с журналистами.

Ранее директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в беседе с NEWS.ru заявил, что в России продолжают фиксироваться случаи одновременного заражения коронавирусной инфекцией и гриппом, однако текущая эпидемиологическая ситуация демонстрирует значительное улучшение по сравнению с наиболее сложными периодами пандемии. Он уточнил, что современные показатели заболеваемости COVID-19 находятся на существенно более низком уровне, чем в 2020–2022 годах.

заболевания
коронавирус
пансионат
дом престарелых
Севастополь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков высказался о ловушке для России
Резкие ветра и морозилка до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Захарова сравнила главу МИД Польши с Усамой бен Ладеном
Раскрыта стоимость самого большого жилья в России
Россиянам раскрыли, стоит ли ждать снижения цен на икру перед Новым годом
В МИД РФ предупредили о возрастании ядерной угрозы
«Технологии Добра» от Совкомбанка — новый сервис для оптимизации работы с соцсетями
Законопроект об увеличении МРОТ приняли в первом чтении
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах
Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой
Разобрали на органы и кремировали? Что случилось с белоруской в Мьянме
Операторы связи пожаловались на дискриминацию в маркировке звонков
Политолог ответил, будет ли Рютте на встрече с Трампом отстаивать Украину
Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Узбекистана
Группа Аквилон задает высокие стандарты энергоэффективной недвижимости в РФ
В МЧС допустили, что пропавшая в тайге семья Усольцевых скрылась
Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах
Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные
Бузова пожаловалась на кражу своей личности
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.