Вспышка заболеваний в российском доме престарелых закончилась трагедией Пожилая женщина умерла после заражения коронавирусом в пансионате в Севастополе

Пожилая женщина скончалась от коронавируса, заразившись в частном пансионате для престарелых в Севастополе, пишет Telegram-канал «Mash на волне». Проверка учреждения выявила многочисленные нарушения санитарных норм, которые, по предварительной оценке, стали причиной распространения COVID-19 и последующего летального исхода.

О смерти пенсионерки из пансионата «Забота» в больнице Роспотребнадзор сообщил еще 17 октября. На тот момент в учреждении проживали 64 постояльца и работали восемь сотрудников. Медицинское обслуживание пожилых людей осуществляла частная клиника на основании договора, при этом последний плановый осмотр всех проживающих проводился 7 октября.

Проведенное расследование установило серьезные отступления от санитарных правил. Директор пансионата «Забота» отказался от комментариев и общения с журналистами.

Ранее директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в беседе с NEWS.ru заявил, что в России продолжают фиксироваться случаи одновременного заражения коронавирусной инфекцией и гриппом, однако текущая эпидемиологическая ситуация демонстрирует значительное улучшение по сравнению с наиболее сложными периодами пандемии. Он уточнил, что современные показатели заболеваемости COVID-19 находятся на существенно более низком уровне, чем в 2020–2022 годах.