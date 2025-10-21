Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 15:34

«Стало легче»: россиянам раскрыли текущую ситуацию по гриппу и COVID-19

В России до сих пор выявляют случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случаи одновременного заражения коронавирусной инфекцией и гриппом в России до сих пор регистрируются, однако текущая эпидемиологическая обстановка существенно улучшилась по сравнению с пиковыми периодами пандемии, заявил в беседе с NEWS.ru директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов. По его словам, заболеваемость COVID-19 сейчас находится на гораздо более низком уровне, чем в 2020–2022 годах.

В целом заболеваемость коронавирусом стала гораздо ниже по сравнению с 2020, 2021 и 2022 годами. Течение COVID-19 также стало легче, поскольку мы с вами и привиты, и, возможно, переболели несколько раз. Организм приучен, иммунитет выработался, — объяснил эксперт.

Группа риска остается прежней — это пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями, у которых болезнь может протекать в тяжелой форме, уточнил он. Что касается гриппа, то ситуация с ним не столь тяжела, как была с коронавирусом, и смертность от него значительно ниже. Лиознов связал это в том числе с высоким охватом вакцинацией.

Но поскольку мы ведем статистику гриппа, в том числе по летальным исходам, должен сказать, что среди умерших — обычно люди, которые не вакцинированы. Это истина: вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и летального исхода, — резюмировал специалист.

Ранее врач Владимир Болибок заявил, что дети больше остальных рискуют заболеть одновременно гриппом и COVID-19. Он связал это с двумя основными факторами: несформированным иммунитетом и плотными контактами в организованных коллективах, например, в школе.

коронавирус
грипп
заболеваемость
вакцинация
