16 октября 2025 в 18:23

Раскрыто, кто рискует одновременно заболеть гриппом и COVID-19

Иммунолог Болибок: дети больше остальных рискуют заболеть сразу гриппом и COVID

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди с ослабленным иммунитетом, особенно дети, больше остальных рискуют заболеть одновременно гриппом и COVID-19, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-иммунолог Владимир Болибок, комментируя информацию о том, что в 2025 году может произойти двойная эпидемия болезней. Он связал это с особенностями окружения юных пациентов.

Особенно уязвимы дети. Из-за ослабленного иммунитета и из-за того, что они более тесно контактируют между собой в рамках школьных и дошкольных учреждений. Они, условно, набиваются в одну комнату и там в большом количестве сидят. Ребенок из одной семьи притащил грипп, из другой — коронавирус, а третий — заразился и тем и другим, — объяснил Болибок.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что вакцинация против гриппа является добровольной и должна оставаться таковой. Однако, по его словам, важно разъяснять значимость прививок и потенциальные последствия отказа от прохождения процедуры. Парламентарий отметил, что вакцинация защищает не только самого человека, но и его окружение.

До этого ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что осенний рост простудных заболеваний вызван двумя причинами: похолоданием и увеличением контактов между людьми после летних отпусков. Однако, по его словам, новая волна заболеваемости ожидается только в начале зимы.

заболевания
грипп
коронавирус
COVID-19
врачи
дети
Александр Финохин
А. Финохин
