Директора школы оштрафовали за неоднозначное видео, показанное детям

В Сахалинской области директора школы № 7 города Оха Елену Мерену оштрафовали за демонстрацию учащимся видео с кадрами аборта. Суд приговорил женщину к выплате 7 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, 27 сентября 2024 года в школе ученикам продемонстрировали видеоролик, содержащий кадры хирургической операции, включая изображения внутренних органов и биологических материалов. Прокуратура пришла к выводу, что данный контент противоречит законодательству, направленному на защиту детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что в России рассматривается федеральный законопроект о штрафах за склонение женщин к абортам. По ее словам, с обычных россиян в случае нарушений будут взимать 50–100 тыс. рублей, при этом с должностных лиц — 100–300 тыс. рублей.

До этого представитель Русской православной церкви протоиерей Сергий Кульпинов предложил пожилым россиянам, которые склоняют дочерей к аборту, продать свое жилье и передать вырученные средства детям. Он считает, что это поможет молодым семьям отказаться от радикального шага, вызванного материальными трудностями.