16 октября 2025 в 16:55

В России планируют взимать штраф до 300 тыс. рублей за склонение к аборту

Федеральный законопроект о штрафах за склонение к аборту обсуждается в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России рассматривается федеральный законопроект о штрафах за склонение женщин к абортам, сообщила ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина. По ее словам, с обычных россиян в случае нарушений будут взимать 50-100 тыс. рублей, при этом с должностных лиц — 100-300 тыс. рублей.

По общему правилу законопроект предполагает наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, — сказала Москвитина.

Зампред комиссии ОП отметила, что законопроект предполагает именно административную ответственность. Она добавила, что принятие документа необходимо для предоставления всем беременным одинаковой правовой защиты.

Ранее представитель Русской православной церкви протоиерей Сергий Кульпинов предложил пожилым россиянам, которые склоняют дочерей к аборту, продать свое жилье и передать вырученные средства детям. Он считает, что это поможет молодым семьям отказаться от радикального шага, вызванного материальными трудностями.

Россия
аборты
женщины
штрафы
предложения
