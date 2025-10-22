Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 10:47

Хрустящие подушечки с яблоком: просто, как в детстве, и вкусно, как в кондитерской. Как приготовить за один присест?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эти подушечки, потому что они стали для меня идеальным решением, когда хочется свежей выпечки к завтраку, но нет времени ждать, пока подойдет дрожжевое тесто. Всего два яблока и горсть муки превращаются в хрустящие золотистые конвертики с тающей во рту начинкой. Когда дети торопятся в школу, а мне нужно быстро организовать вкусный завтрак, этот рецепт выручает как никто другой — минимум усилий, а результат всегда вызывает восторг.

Готовлю так: 100 г холодного сливочного масла рублю с 1,5 стакана муки и щепоткой соли в крошку, добавляю 2-3 столовые ложки ледяной воды и быстро замешиваю эластичное тесто. Два яблока очищаю от кожуры, натираю на крупной терке и смешиваю с тремя ложками сахара. Тесто делю на 8–10 частей, каждую раскатываю в тонкую лепешку. На половинку выкладываю яблочную начинку, накрываю второй половинкой и тщательно защипываю края. Обжариваю на среднем огне в растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и сразу подаю — пока они хрустящие снаружи и с горячей сочной начинкой внутри.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

