Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 17:06

«Признал вину и раскаялся»: блогер выступил с последним словом в суде

Блогер Сидоропуло заявил, что погасил 8,3 млн рублей ущерба перед потерпевшими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Андрей Сидоропуло, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных доходов, полностью возместил потерпевшим причиненный ущерб на сумму 8,3 млн рублей, передает ТАСС. На этом фоне он попросил назначить ему условное наказание.

Я погасил причиненный ущерб потерпевшим в размере 8,3 млн рублей, полностью признал вину и раскаялся. Поэтому прошу суд назначить мне условное наказание, — сказал блогер.

Ранее прокуратура Москвы запросила девять лет лишения свободы для Сидоропуло по уголовному делу о мошенничестве. Согласно материалам расследования, блогер и его соучастники занимались реализацией в интернете платного образовательного курса под названием «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло». Организаторы данного проекта гарантировали клиентам достижение конкретных финансовых результатов и быстрое обогащение после завершения обучения.

До этого судебные органы санкционировали арест Сусаны Коблевой, которая является дочерью бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денежных средств. Решение о заключении Коблевой под стражу было принято судом Краснодара еще 13 августа 2025 года.

суды
блогеры
компенсации
Мошеничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков высказался о ловушке для России
Резкие ветра и морозилка до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Захарова сравнила главу МИД Польши с Усамой бен Ладеном
Раскрыта стоимость самого большого жилья в России
Россиянам раскрыли, стоит ли ждать снижения цен на икру перед Новым годом
В МИД РФ предупредили о возрастании ядерной угрозы
«Технологии Добра» от Совкомбанка — новый сервис для оптимизации работы с соцсетями
Законопроект об увеличении МРОТ приняли в первом чтении
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах
Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой
Разобрали на органы и кремировали? Что случилось с белоруской в Мьянме
Операторы связи пожаловались на дискриминацию в маркировке звонков
Политолог ответил, будет ли Рютте на встрече с Трампом отстаивать Украину
Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Узбекистана
Группа Аквилон задает высокие стандарты энергоэффективной недвижимости в РФ
В МЧС допустили, что пропавшая в тайге семья Усольцевых скрылась
Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах
Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные
Бузова пожаловалась на кражу своей личности
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.