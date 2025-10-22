«Признал вину и раскаялся»: блогер выступил с последним словом в суде

Блогер Андрей Сидоропуло, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных доходов, полностью возместил потерпевшим причиненный ущерб на сумму 8,3 млн рублей, передает ТАСС. На этом фоне он попросил назначить ему условное наказание.

Я погасил причиненный ущерб потерпевшим в размере 8,3 млн рублей, полностью признал вину и раскаялся. Поэтому прошу суд назначить мне условное наказание, — сказал блогер.

Ранее прокуратура Москвы запросила девять лет лишения свободы для Сидоропуло по уголовному делу о мошенничестве. Согласно материалам расследования, блогер и его соучастники занимались реализацией в интернете платного образовательного курса под названием «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло». Организаторы данного проекта гарантировали клиентам достижение конкретных финансовых результатов и быстрое обогащение после завершения обучения.

До этого судебные органы санкционировали арест Сусаны Коблевой, которая является дочерью бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денежных средств. Решение о заключении Коблевой под стражу было принято судом Краснодара еще 13 августа 2025 года.