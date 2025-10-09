В Краснодаре арестовали дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи

Дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусана Коблева арестована Краснодарским краевым судом по обвинению в особо крупном мошенничестве и отмывании денег, передает РИА Новости. Суд постановил оставить обвиняемую под стражей до 11 октября.

Как следует из материалов дела, Октябрьский районный суд Краснодара еще 13 августа 2025 года избрал для Коблевой меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокаты обвиняемой подали апелляцию с просьбой смягчить меру и заменить арест на домашний, однако Краснодарский краевой суд жалобу не удовлетворил.

Ранее первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин подал иск о конфискации активов Трахова и его семьи. По данным Генпрокуратуры, недвижимость на сумму свыше 2,5 млрд рублей была куплена на коррупционные доходы и оформлена на родственников и подставных лиц. Следствие установило, что с 2006 по 2018 год Трахов и его близкие приобрели десятки объектов недвижимости.

До этого Краснодарский краевой суд арестовал троих фигурантов дела о махинациях с земельными участками, связанных с Траховым. Ими оказались Алексей Еремышко, Александр Агеев и бывший зять экс-судьи Каплан Коблев. Следствие полагает, что последний приобрел более 500 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 1,1 млрд рублей.