События на Украине являются трагедией не только для жителей самой Украины, но и для россиян, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в авторском материале, опубликованном на сайте «Комсомольской правды». По его словам, маски уже сброшены, и следует признать новую реальность. Российская сторона недооценила эффективность «поистине геббельсовского накала украинской пропаганды», подчеркнул Мединский.

Разворачивающаяся на наших глазах трагедия жителей Украины является трагедией для всех нас, — отметил он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что эта зима будет очень трудной для Украины. По словам его финского коллеги Александра Стубба, они разговаривали в минувшую пятницу, 14 ноября. Стубб добавил, что украинская армия нуждается в дополнительной помощи.

Ранее сообщалось, что прибывший на Украину министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл хочет также встретиться с представителями России. По словам источников, перед главой ведомства поставлена задача возобновить переговоры от имени американского президента Дональда Трампа.