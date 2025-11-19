Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 09:03

«Трагедия для всех нас»: Мединский о событиях на Украине

Мединский назвал события на Украине трагедией для жителей страны и россиян

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
События на Украине являются трагедией не только для жителей самой Украины, но и для россиян, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в авторском материале, опубликованном на сайте «Комсомольской правды». По его словам, маски уже сброшены, и следует признать новую реальность. Российская сторона недооценила эффективность «поистине геббельсовского накала украинской пропаганды», подчеркнул Мединский.

Разворачивающаяся на наших глазах трагедия жителей Украины является трагедией для всех нас, — отметил он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что эта зима будет очень трудной для Украины. По словам его финского коллеги Александра Стубба, они разговаривали в минувшую пятницу, 14 ноября. Стубб добавил, что украинская армия нуждается в дополнительной помощи.

Ранее сообщалось, что прибывший на Украину министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл хочет также встретиться с представителями России. По словам источников, перед главой ведомства поставлена задача возобновить переговоры от имени американского президента Дональда Трампа.

Владимир Мединский
Украина
Россия
трагедии
