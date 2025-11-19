Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 08:44

Кофейню оштрафовали из-за лимонов

Владельца кофейни в Турции оштрафовали за несправедливую цену на дольки лимона

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Владельцу стамбульской кофейни выписали административный штраф в 37 тыс. лир (около 71 тыс. рублей) за продажу долек лимона, сообщил в соцсети Х представитель министерства торговли Турции Бекир Каплан. Причиной для штрафа стали жалобы клиентов в социальных сетях на взимание дополнительной платы за кусочек лимона к чаю.

Клиенты опубликовали в сети чек, в котором была отдельная позиция «дополнительный кусочек лимона» стоимостью 10 лир (19 рублей). Подобная практика является нарушением, поскольку в турецких кафе и ресторанах лимон обычно не оплачивается дополнительно. Министерство торговли провело инспекцию в заведении и выявило 12 нарушений в рамках Положения о ценниках. Каплан отметил, что с владельцев кафе потребовали квитанции о продаже напитков за последние три месяца, после изучения которых министерство может выписать еще один штраф.

Мы объявляем общественности, что будем продолжать наши проверки без перерыва с целью защиты прав потребителей, обеспечения точности цен и рыночного порядка, — добавил Каплан.

Ранее российские туристы начали жаловаться на трудности с использованием банкнот номиналом €500 (47 тыс. рублей) за границей. Крупные купюры отказываются принимать многие отели, магазины и даже обменные пункты в популярных туристических странах. Проблемы фиксируются в Турции, Египте, странах ЕС и Азии.

Читайте также
Стало известно о срыве американо-украинских переговоров в Турции
Мир
Стало известно о срыве американо-украинских переговоров в Турции
Разгоряченный танцор во время лезгинки выхватил пистолет и попал на видео
Регионы
Разгоряченный танцор во время лезгинки выхватил пистолет и попал на видео
Ореховые рогалики вместо химозных круассанов: обалденное тесто на сливочном масле и сметане. Вкус как в лучших кондитерских
Общество
Ореховые рогалики вместо химозных круассанов: обалденное тесто на сливочном масле и сметане. Вкус как в лучших кондитерских
Тертый пирог «Лимонник»: вы его приготовите не один раз — простой рецепт выпечки к чаю
Общество
Тертый пирог «Лимонник»: вы его приготовите не один раз — простой рецепт выпечки к чаю
Школьница и ее мама вернутся в Тюмень после жуткого ДТП в Египте
Россия
Школьница и ее мама вернутся в Тюмень после жуткого ДТП в Египте
Турция
кафе
чай
лимоны
туристы
штрафы
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
АГР вложит 90 млрд рублей в бывшие иностранные автозаводы в России
Шестиметровый питон утащил гида под воду во время экскурсии
День артиллерии 19 ноября: в честь каких событий установлен?
Новый курс правительства Чехии подрывает поддержку Украины в ЕС
«Трагедия Украины»: Мединский заявил о причастности России к страданиям
Собираемся на зимнюю рыбалку: полный комплект экипировки
До 1 млн: налоговый вычет для семей с детьми вырос, сколько можно вернуть
Самолеты в аэропорту Омска не смогли взлететь из-за тумана
Появились фото обломков ATACMS, которыми ВСУ ударили по Воронежу
Кофейню оштрафовали из-за лимонов
Легендарный футболист помог Трампу наладить отношения с сыном
В НАТО подняли в воздух истребители
Голые экзорцисты изгоняли бесов из ребенка прямо на улице
Ликвидация запустивших ATACMS по Воронежу установок ВСУ попала на видео
Картину культового австрийского художника продали за более чем $230 млн
Раскрыты последствия удара ATACMS по Воронежу
Инфекционист назвал главное отличие гепатита A от других форм болезни
Масштабная атака дронов и поставки Patriot: новости СВО на утро 19 ноября
Почти 5 млн россиян получат прибавку к зарплате с 2026 года: кто в их числе
ВСУ проигнорировали запрет США и атаковали Россию американскими ракетами
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.