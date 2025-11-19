Кофейню оштрафовали из-за лимонов

Владельцу стамбульской кофейни выписали административный штраф в 37 тыс. лир (около 71 тыс. рублей) за продажу долек лимона, сообщил в соцсети Х представитель министерства торговли Турции Бекир Каплан. Причиной для штрафа стали жалобы клиентов в социальных сетях на взимание дополнительной платы за кусочек лимона к чаю.

Клиенты опубликовали в сети чек, в котором была отдельная позиция «дополнительный кусочек лимона» стоимостью 10 лир (19 рублей). Подобная практика является нарушением, поскольку в турецких кафе и ресторанах лимон обычно не оплачивается дополнительно. Министерство торговли провело инспекцию в заведении и выявило 12 нарушений в рамках Положения о ценниках. Каплан отметил, что с владельцев кафе потребовали квитанции о продаже напитков за последние три месяца, после изучения которых министерство может выписать еще один штраф.

Мы объявляем общественности, что будем продолжать наши проверки без перерыва с целью защиты прав потребителей, обеспечения точности цен и рыночного порядка, — добавил Каплан.

