18 ноября 2025 в 13:27

Верховный суд разъяснил, что не оправдает несвоевременную уплату штрафов

Верховный суд: неверный адрес не снимает ответственность за неуплату штрафов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Неверный адрес проживания водителя, указанный в учетной карточке транспортного средства, не является достаточным основанием для освобождения от ответственности за несвоевременную уплату штрафов, сообщил пленум Верховного суда России. По данным ТАСС, речь идет о взысканиях, выписанных автоматическими камерами.

Пленум пояснил, что неполучение копии постановления о наложении штрафа, вынесенного в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ (при фиксации нарушения автоматическими средствами), из-за направления по адресу, указанному в регистрационных данных автомобиля, который не совпадает с фактическим местом жительства лица, не может служить уважительной причиной для отсрочки.

Это актуально, если водитель своевременно не уведомил законодательно установленным порядком об изменении своего адреса. Такое обстоятельство не свидетельствует об отсутствии состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа).

Верховный суд отметил, что надлежащим извещением водителя о составлении протокола об административном правонарушении может считаться уведомление по адресу места жительства, которое содержится в регистрационных данных транспортного средства, при условии отсутствия сведений о другом месте жительства физлица.

Ранее адвокат Валерий Панасюк напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов. Собственники могут получить штраф за людей, которые не зарегистрированы в квартире. Проживать без прописки можно только до 90 дней.

