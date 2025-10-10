Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:49

Блогера Сидоропуло требуют посадить в колонию на девять лет

Прокурор настаивает, чтобы блогера Сидоропуло приговорили к девяти годам колонии

Андрей Сидоропуло Андрей Сидоропуло Фото: t.me/moscowcourts*

Прокуратура Москвы потребовала назначить блогеру Андрею Сидоропуло девять лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщает пресс-служба ведомства. Судебный процесс проходит в особом порядке.

Согласно материалам следствия, Сидоропуло и его сообщники занимались распространением в интернете платного обучающего курса «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло». Организаторы проекта гарантировали клиентам достижение конкретных результатов и быстрое обогащение после прохождения программы.

Реального намерения выполнять взятые обязательства у обвиняемых не было. Полученные от покупателей деньги просто присваивались. Пострадали 40 граждан, а сумма причиненного ущерба превысила 8,3 млн рублей.

Ранее суд санкционировал арест Сусаны Коблевой, дочери экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денежных средств. Суд Краснодара еще 13 августа 2025 года избрал для Коблевой меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокаты подавали апелляционную жалобу с ходатайством о замене ареста на домашний арест, однако Краснодарский краевой суд отклонил это ходатайство.

