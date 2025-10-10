Блогера Сидоропуло требуют посадить в колонию на девять лет

Прокуратура Москвы потребовала назначить блогеру Андрею Сидоропуло девять лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщает пресс-служба ведомства. Судебный процесс проходит в особом порядке.

Согласно материалам следствия, Сидоропуло и его сообщники занимались распространением в интернете платного обучающего курса «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло». Организаторы проекта гарантировали клиентам достижение конкретных результатов и быстрое обогащение после прохождения программы.

Реального намерения выполнять взятые обязательства у обвиняемых не было. Полученные от покупателей деньги просто присваивались. Пострадали 40 граждан, а сумма причиненного ущерба превысила 8,3 млн рублей.

