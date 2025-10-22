Беру картошку, ветчину и яйцо — через 10 минут уже едим. Хрустящие маленькие кружочки как в Турции — только вкуснее

Беру картошку, ветчину и яйцо — через 10 минут уже едим. Хрустящие маленькие кружочки как в Турции — только вкуснее

Эти невероятные картофельные оладьи с ветчиной станут вашим любимым блюдом для быстрого и сытного завтрака! Хрустящие золотистые кружочки с сочной ветчиной внутри напоминают турецкие гёзлеме, но готовятся еще проще и быстрее. Картофельное тесто получается нежным и воздушным, а ветчина придает оладьям пикантный вкус и сочность. Идеально подходят к утреннему кофе, на скорый ужин или в качестве закуски к пиву. Это блюдо спасает, когда нужно быстро накормить семью чем-то вкусным и сытным без лишних хлопот.

Приготовление

Вам понадобится: 3 картофелины, 150 г ветчины, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Картофель отварите в мундире, очистите и разомните в пюре. Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Смешайте картофель, ветчину, яйца и муку, посолите, поперчите. Разогрейте масло на сковороде. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или овощами.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.