Просто смешала овсянку с творогом: печем вкуснейшие оладьи на завтрак — классный рецепт, если надоели сырники и каша

Просто смешала овсянку с творогом: печем вкуснейшие оладьи на завтрак — классный рецепт, если надоели сырники и каша

Просто смешала овсянку с творогом: печем вкуснейшие оладьи на завтрак — классный рецепт, если надоели сырники и каша. Начать день с правильного завтрака легко и приятно! Эти овсяно-творожные панкейки подарят вам легкость и заряд энергии, не перегружая желудок. Воздушные, нежные и питательные, они подходят даже тем, кто следит за фигурой, ведь здесь нет ни грамма сахара и муки.

Для приготовления понадобятся 60 г овсяных хлопьев, 100 г зерненого творога, 50 г греческого йогурта, 2 яйца, 1/2 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. молотой корицы и ваниль по вкусу. Хлопья измельчите в блендере до состояния муки, соедините с творогом, йогуртом, яйцами и специями, взбейте до гладкости и дайте тесту постоять 5 минут.

Жарьте на разогретой антипригарной сковороде без масла по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки. Подавайте с ягодами, бананом или легким кленовым сиропом. Секрет успеха — дождитесь, когда края схватятся и появятся пузырьки, прежде чем перевернуть. Эти панкейки дарят легкость, насыщение белком и витаминами, делая завтрак настоящим удовольствием.

Ранее мы делились шикарным рецептом блинов на сметане. Вкуснятина на завтрак и перекус.