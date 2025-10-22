Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 06:15

Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу

Шакшука: простой рецепт Шакшука: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта яичница — не просто завтрак, а настоящее путешествие на восточный рынок. Шакшуку обожают и в Израиле, и в арабских странах. Простая и безумно вкусная яичница, повторите ее на своей кухне.

Начните с приготовления овощной основы (соуса). В широкой сковороде (желательно с толстым дном) разогрейте 2 ст. л. оливкового масла. Обжарьте мелко нарезанную 1 среднюю луковицу до мягкости. Добавьте нарезанный мелким кубиком 1 крупный сладкий болгарский перец и тушите еще 5 минут.

Затем введите 2 зубчика чеснока и основные специи: 1 ч. л. молотой зиры (кумина), 1 ч. л. сладкой паприки, немного острого перца чили (по вкусу) и 1/2 ч. л. соли. Прогрейте специи с овощами, чтобы они раскрыли свой аромат.

Основу соуса составляют 400 г свежих или консервированных помидоров в собственном соку (измельченных). Влейте помидоры в сковороду, доведите до кипения и убавьте огонь. Соус должен медленно тушиться 15–20 минут, пока не загустеет. Добавьте немного 1/2 ч. л. сахара, если соус получился слишком кислым.

Когда соус будет готов, сделайте в нем 4 небольших углубления ложкой и аккуратно вбейте в каждое углубление по куриному яйцу. Посолите яйца сверху. Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне 5–10 минут. Яичница готова, когда белок полностью схватится, а желток останется жидким.

Перед подачей щедро посыпьте шакшуку рубленой свежей зеленью — кинзой и петрушкой. Едят шакшуку прямо со сковороды, макая в соус свежим хлебом или питой.

  • Совет: если любите поострее, добавьте немного чили или хариссы — получится по-настоящему восточно.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — 150 ккал; время приготовления — 25 минут.

Посмотрите рецепт простых татарских лепешек: рассказали, как приготовить чэлпэк за 5 минут.

Анастасия Фомина
А. Фомина
