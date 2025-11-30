День матери
Зимняя шакшука с фаршем и еще 1 секретом: обалденная яичница на завтрак или ужин — сытный и согревающий вариант любимого блюда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Зимняя шакшука с фаршем и еще 1 секретом: обалденная яичница на завтрак или ужин — сытный и согревающий вариант любимого блюда. В холодное время года особенно хочется теплых, густых и ароматных блюд, которые быстро насыщают и дарят уют. Эта зимняя шакшука как раз такая: фарш делает ее плотнее и питательнее, а грецкие орехи добавляют приятный хруст и глубокий вкус. Идеальное сочетание для согревающего завтрака или легкого обеда, который готовится удивительно просто.

Берем фарш — 300 г, помидоры в собственном соку или свежие — 300 г, яйца — 3–4 шт., лук — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, грецкие орехи — 30 г, томатная паста — 1 ст. л., паприка — 1 ч. л., кориандр — щепотка, соль, перец и зелень — по вкусу.

Лук и перец мельчу и обжариваю до мягкости, добавляю фарш и жарю до румяного цвета. Всыпаю специи, закладываю помидоры и томатную пасту — смесь становится густой и насыщенной, как и нужно зимней шакшуке. Через несколько минут добавляю измельченные орехи, они дают плотность и теплый ореховый аромат. Делаю небольшие лунки и аккуратно разбиваю яйца, готовлю под крышкой до желаемой степени прожарки.

Подаю сразу, посыпав свежей зеленью и добавив ломтик хрустящего хлеба — сочетание получается невероятно уютным и по-зимнему питательным.

Ранее мы готовили вкусный овсяноблин на завтрак. Вместо надоевшей яичницы и готовится быстрее, чем оладьи. Овсянка теперь улетает пачками.

