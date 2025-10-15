Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 07:05

Чэлпэк — тонкие жареные лепешки по-татарски: готовим за 5 минут!

Татарские лепешки-пятиминутки: простой рецепт Татарские лепешки-пятиминутки: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чэлпэк — это один из самых быстрых и простых видов татарской выпечки, который можно приготовить буквально за минуты, пока закипает чайник. По сути, это тонкие пресные лепешки, которые обжариваются в масле до золотистой корочки. Они получаются мягкими, с воздушными пузырьками и отлично подходят к супу или в качестве основы для закусок.

Для теста вам потребуется 450–500 г пшеничной муки, 250 мл теплого молока или кефира, 1 куриное яйцо, 1 ч. л. соли и 1/2 ч. л. соды (если используете кефир, он сам ее погасит). Для более сдобного варианта добавьте 2 ст. л. сахара. Смешайте все жидкие ингредиенты и соду, затем постепенно введите муку. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Дайте ему отдохнуть под полотенцем 15–20 минут.

Пока тесто отдыхает, разогрейте в сковороде большое количество растительного масла (или топленого, 200–300 мл) для фритюра. Тесто разделите на 8–10 одинаковых шариков. Каждый шарик раскатайте в тонкую лепешку толщиной примерно 2–3 мм.

Обжаривайте лепешки чэлпэк в хорошо разогретом масле. Жарьте очень быстро, буквально по 10–15 секунд с каждой стороны до золотистого цвета. Лепешки должны быстро надуться пузырями, но не стать хрустящими, как чипсы. Готовые лепешки сразу же выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте чэлпэк горячими. Если лепешки получились немного суховатыми, сложите их стопкой и накройте полотенцем — это сделает их мягче и нежнее.

  • Совет: чтобы лепешки были пышными, используйте кефир вместо молока. Кислота кефира в сочетании с содой дает легкую реакцию, которая делает тесто более воздушным.

лепешки
простые рецепты
Татарстан
татарские рецепты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
