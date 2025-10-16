Нежная татарская запеканка на завтрак: готовим воздушную кунтерму

Кунтерма — это необычный, но очень популярный в татарской и башкирской кухне пирог-запеканка, часто подаваемый горячим. Его консистенция находится на границе между пудингом и омлетом. В некоторых вариантах кунтерма может быть соленой и содержать мясо или картофель, но наиболее любима сладкая версия, которую мы и приготовим.

Начните с основы. Вам потребуется 5-6 крупных куриных яиц. Взбейте их вместе с 150 г сахара (если любите очень сладко, можно чуть больше) до пышной светлой пены. Это очень важный шаг, так как он определяет воздушность готового блюда.

Аккуратно введите в яичную смесь 500 мл цельного молока или нежирных сливок. Молоко должно быть теплым, но не горячим. Добавьте 1 ст. л. пшеничной муки или крахмала (это стабилизирует смесь и сделает ее более плотной), а также щепотку соли и ванилин или 1/2 ч. л. молотого кардамона для аромата. Перемешайте все до однородности.

Смажьте форму для выпечки (диаметр 22–24 см) 20 г сливочного масла и присыпьте 1 ст. л. муки или панировочных сухарей, чтобы кунтерма не прилипла. Влейте подготовленную смесь в форму. На поверхности можно разложить небольшие кусочки сливочного масла — это добавит сливочности и красивую корочку.

Выпекайте кунтерму в заранее разогретой до 180°C духовке примерно 40–50 минут. В процессе выпекания она сильно поднимется, но затем осядет — это нормально. Готовность проверяется, когда центр запеканки перестает быть жидким. Подавайте кунтерму теплой, разрезав на ромбы или квадраты.

Совет: для придания кунтерме традиционного татарского акцента, добавьте к молочно-яичной смеси 100 г рассыпчатого творога (или даже корта, если он есть) — он опустится на дно и создаст вкусный нижний слой.

