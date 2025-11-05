Путин раскрыл, какую задачу поставили западные спецслужбы в отношении РФ

Задача раскачать ситуацию в России изнутри предусмотрена в документах иностранных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям. По его словам, там указаны провокации конфликтов на межнациональной и религиозной почве.

В наших руках копии, просто копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения расколов в наше общество, провокаций конфликтов на межнациональной и религиозной почве, — указал Путин.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил главе государства начать немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия. Он подчеркнул, что США регулярно проводят учения стратегических и наступательных сил. В связи с этим РФ должна поддерживать ядерный потенциал в боеготовности.

Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения о возможности проведения испытаний ядерного оружия.